Inter News 24 Milan Como in Australia, soddisfatta la Serie A. Investimento di 12 milioni per ospitare il match, ecco come saranno distribuiti. L’ UEFA ha dato il via libera alla partita tra Milan e Como, che si disputerà in Australia, un’iniziativa che la Lega Serie A ha accolto con grande soddisfazione. Nonostante la location insolita, la partita non rappresenterà una modifica strutturale del campionato, ma è stata definita un “evento straordinario”, un’opportunità per i numerosi tifosi italiani in Australia di assistere alla sfida dal vivo. Gabriele Simonelli, presidente della Lega Calcio, ha commentato: «Per noi una situazione di contingenza legata all’indisponibilità dello Stadio di San Siro si è trasformata in un’opportunità per accontentare i numerosi tifosi del calcio italiano, che avranno la possibilità di seguire la partita dal vivo a Perth». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Milan Como in Australia, ecco la distribuzione dei ricavi: un gettone andrà anche all’Inter?

