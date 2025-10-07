Milan Como in Australia arriva l’ok di Abodi | Occasione per promuovere il calcio italiano Comprendo l’amarezza dei tifosi ma…

Milan Como in Australia, arriva l’ok di Abodi: ecco cosa ha detto il Ministro dello Sport dopo la svolta storica. L’ipotesi di disputare la partita di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia, incassa un’approvazione importante: quella del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi. Dopo il via libera arrivato dalla UEFA, il ministro ha commentato la suggestiva possibilità, definendola una “buona occasione” per il calcio italiano, pur non nascondendo le criticità legate ai tifosi. Intervenuto a margine di un evento a Milano, Abodi ha sottolineato l’importanza strategica di un’operazione del genere per un campionato che ha un disperato bisogno di espandere i propri confini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

