Milan Como in Australia arriva l’ok di Abodi | Occasione per promuovere il calcio italiano Comprendo l’amarezza dei tifosi ma…
Milan Como in Australia, arriva l’ok di Abodi: ecco cosa ha detto il Ministro dello Sport dopo la svolta storica. L’ipotesi di disputare la partita di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia, incassa un’approvazione importante: quella del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi. Dopo il via libera arrivato dalla UEFA, il ministro ha commentato la suggestiva possibilità, definendola una “buona occasione” per il calcio italiano, pur non nascondendo le criticità legate ai tifosi. Intervenuto a margine di un evento a Milano, Abodi ha sottolineato l’importanza strategica di un’operazione del genere per un campionato che ha un disperato bisogno di espandere i propri confini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: milan - como
Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como
Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione
Mercato Milan, il trasferimento di Morata al Como è in stallo: ecco cosa sta succedendo
Rabiot duro: "Milan-Como in Australia è completamente folle. Quando vedo Modric resto senza parole" - X Vai su X
Ufficiale: Milan-Como si giocherà in Australia, ecco alcuni dettagli #acmilan - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Como, arriva il sì: ecco dove si giocherà - Como in Australia, ma chiarisce: decisione eccezionale che non farà da precedente. Scrive newsmondo.it
Milan-Como in Australia, arriva un sì pesantissimo. Trasferta di migliaia di km sempre più vicina - L’UEFA ha dato il suo via libera eccezionale per lo spostamento della gara Milan- Riporta comozero.it