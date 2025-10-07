Milan–Como in Australia arriva il comunicato della Lega Serie A | Evento unico e straordinario non un cambio di rotta

La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato con una nota un evento che segnerà una svolta nella storia del campionato italiano: la partita MilanComo, valida per la 24ª giornata, si giocherà a Perth, in Australia, nel prossimo mese di febbraio. Una decisione storica, resa possibile dal via libera della UEFA, che ha riconosciuto il carattere straordinario e irripetibile dell’iniziativa. Si tratta della prima gara di Serie A disputata fuori dall’Europa, un progetto nato dall’impossibilità di utilizzare lo stadio San Siro, occupato per le attività legate ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Milanzone.it

