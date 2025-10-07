Milan-Como in Australia a 40 gradi la rabbia di Ulivieri e la gioia dei tifosi rossoneri di Perth

Continua a fare discutere la decisione di giocare Milan-Como, partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, l'8 febbraio a Perth, in Australia. Ieri è arrivato il via libera definitivo dell’Uefa dopo i pareri positivi dei 2 club per ovviare all’indisponibilità di San Siro, “occupato” per i giochi olimpici, e quelli di Figc e Lega Calcio. Una scelta “eccezionale” che non va considerata come un precedente, tengono a sottolineare da Zurigo, ma il dissenso arriva da più parti. Se i tifosi rossoneri lo esprimono da quando è iniziata a circolare l’ipotesi, sottolineando di avere pagato un abbonamento per 19 partite e non 18, ora anche gli addetti ai lavori puntano il dito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milan-Como in Australia a 40 gradi, la rabbia di Ulivieri e la gioia dei tifosi rossoneri di Perth

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

Mercato Milan, il trasferimento di Morata al Como è in stallo: ecco cosa sta succedendo

Tra premi per i club e costi dell’evento: le cifre di Milan-Como in Australia. Previsto un gettone anche per le altre 18 società di Serie A. I dettagli - X Vai su X

La Lega Calcio Serie A "accoglie con soddisfazione la decisione odierna della Uefa di concedere l'autorizzazione alla disputa della partita Milan-Como in Australia. Desideriamo ringraziare la Uefa per aver riconosciuto l'eccezionalità dell'iniziativa e aver va - facebook.com Vai su Facebook

Perché Milan-Como si giocherà a Perth: la scelta di giocare una partita di Serie A in Australia - La partita tra Milan e Como si giocherà eccezionalmente a Perth, il 7 o l’8 febbraio 2026: perché una gara di Serie A si giocherà in Australia ... Come scrive fanpage.it

Verso Milan-Como in Australia: ecco come verrà pianificata la trasferta a Perth - Non c'è ancora l'ufficialità definitiva perchè manca l'ok della FIFA e della Federcalcio australiana, ma dopo il via libera di ieri della UEFA sembra ormai ... Scrive milannews.it