Milan-Como Bezzi | Non mi piace questa iniziativa Mancanza di rispetto verso i tifosi

Milan-Como di Serie A si giocherà a Perth, in Australia. Sulle frequenze di 'TMW Radio' Gianni Bezzi ha commentato questa notizia storica per il calcio italiano e non solo.

In questa notizia si parla di: milan - como

