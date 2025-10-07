Milan-Como Albertini | Bisogna tenere conto del core business principale di questo sport | i tifosi

Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, ha parlato alla 'RAI' di Milan-Como, partita di Serie A che si giocherà in Australia, all'Optus Stadium di Perth. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Como, Albertini: “Bisogna tenere conto del core business principale di questo sport: i tifosi”

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

Mercato Milan, il trasferimento di Morata al Como è in stallo: ecco cosa sta succedendo

Milan-Como in Australia ? Rabiot : “È totalmente pazzesco. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, tutto questo è al di sopra di noi (…) È pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane - X Vai su X

Milanlive.it. . Ufficiale: Milan-Como si giocherà in Australia, ecco alcuni dettagli #acmilan - facebook.com Vai su Facebook

Albertini su Milan-Como: "Va teneuto conto anche del core business principale del calcio: i tifosi" - Sta facendo tanto discutere in queste ore e in questi giorni la decisione molto probabile di giocare Milan- Scrive milannews.it

Jacobelli: "Milan-Como in Australia? L'ipocrisia di un sistema, complimenti a Gravina e Ceferin" - Una scelta che ha lasciato perplesso Xavier Jacobelli: "Portare una partita del campionato italiano a 17 ... Segnala tuttojuve.com