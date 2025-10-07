Milan-Como a Perth sul piatto 12 milioni | una fetta va anche alla Roma

Pensavamo che le migrazioni delle nostre squadre verso altri continenti potessero rimanere circoscritte a tournée estive e Supercoppa italiana (dal 2022 al Riad), ed invece tale “piaga” arriva ora a colpire anche la Serie A: era notizia nota già da tempo, ma ieri ecco l’ufficialità di Milan-Como a Perth in Australia, una sede decisamente esotica ed insolita per una partita del campionato italiano. Con San Siro indisponibile ad ospitare tale match del weekend del 7-8 febbraio, a causa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si è voluto sfruttare tale occasione, e va da se che il motivo principale sia chiaramente di natura economica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Milan-Como a Perth, sul piatto 12 milioni: una fetta va anche alla Roma

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

Mercato Milan, il trasferimento di Morata al Como è in stallo: ecco cosa sta succedendo

La Lega Calcio Serie A "accoglie con soddisfazione la decisione odierna della Uefa di concedere l'autorizzazione alla disputa della partita Milan-Como in Australia. Desideriamo ringraziare la Uefa per aver riconosciuto l'eccezionalità dell'iniziativa e aver va Vai su Facebook

La serie A sbarca in Australia: Milan-Como a Perth è un affare da 12 milioni - X Vai su X

Perché Milan-Como si giocherà a Perth: la scelta di giocare una partita di Serie A in Australia - La partita tra Milan e Como si giocherà eccezionalmente a Perth, il 7 o l’8 febbraio 2026: perché una gara di Serie A si giocherà in Australia ... Secondo fanpage.it

Milan-Como in Australia: 12 milioni sul piatto e ci guadagna anche la Roma - Como si giocherà in Australia a Perth a causa dell'indisponibilità di San Siro durante le Olimpiadi invernali di Milano- Si legge su msn.com