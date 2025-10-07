Milan-Como a Perth Rabiot | È completamente folle Dobbiamo adattarci come sempre

Da ieri è noto che Milan-Como si giocherà con ogni probabilità (manca il consenso della FIFA) a Perth in Australia. Ecco il commento in merito di Adrien Rabiot, intervistato da 'Le Figaro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan como perth rabiotRabiot contro Milan-Como a Perth: «Completamente folle. Si parla di salute dei calciatori, è assurdo» - Il centrocampista francese si sfoga contro la decisione di giocare la partita di serie A in Australia: «Dobbiamo adattarci, come sempre» ... Secondo msn.com

milan como perth rabiotRabiot alza la voce: “Giocare Milan-Como in Australia è completamente folle” - Como in Australia il prossimo febbraio: “Decisione assurda, ma ci sono accordi economici per dare visibilità al campionato”. Lo riporta msn.com

