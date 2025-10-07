Milan-Como a Perth operazione da 12 milioni di euro | alla due società andranno tra gli 8 e i 9 milioni Calcio e Finanza

Ieri è arrivata la decisione della Uefa che ha dato il suo ok a disputare, in via del tutto eccezionale, Milan-Como a Perth in Australia. Al pari di Villarreal-Barcellona della Liga a Miami. Le polemiche non mancano. Ma quanto guadagneranno in maniera concreta i due club? Lo scrive Calcio e Finanza. Milan-Como a Perth, le cifre che incasseranno i due club. “La scelta di portare l’incontro oltre i confini nazionali è legata all’indisponibilità di San Siro in occasione del match tra Milan e Como per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Con questa mossa la Lega Serie A punta a promuovere il prodotto all’estero, utilizzando questo mezzo anche come potenziale spinta per la vendita dei diritti televisivi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Milan-Como a Perth, operazione da 12 milioni di euro: alla due società andranno tra gli 8 e i 9 milioni (Calcio e Finanza)

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan-Como a Perth, operazione da 12 milioni di euro: alla due società andranno tra gli 8 e i 9 milioni (Calcio e Finanza) - Ieri è arrivata la decisione della Uefa che ha dato il suo ok a disputare, in via del tutto eccezionale, Milan-

