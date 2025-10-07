Milan chi sarà il rigorista? Pulisic confermato ma Estupinan…
Nonostante l'errore, l'americano Christian Pulisic continuerà ad essere il rigorista del Milan, ma attenti ad Estupinan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - rigorista
Milan al fantacalcio: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendere
Milan: serve un rigorista? Estupinan al top. Gli altri... Le news -) https://milanworld.net/threads/milan-serve-rigorista-estupinan-al-top-gli-altri.154940/#post-3549273/… #Milan #Acmilan #Estupinan - X Vai su X
? Milan e rigori: il dato è chiaro, 5 errori su 7 tentativi recenti non sono casuali. Criticare Pulisic come rigorista però non ha molto senso: è solo il secondo rigore sbagliato in carriera su 15 calciati (87% realizzati). Per fare un confronto: Gimenez: 5/20 (75%) M Vai su Facebook
Rigorista Milan, errore Pulisic: Allegri svela le nuove gerarchie - Come cambierà la gerarchie rigoristi in casa Milan dopo l'errore di Pulisic dagli undici metri contro la Juventus? fantamaster.it scrive
Milan, Allegri e la profezia su Pulisic: chi sarà ora il rigorista rossonero - Allegri non guarda il rigore di Pulisic contro la Juve: il tecnico del Milan commenta con Landucci l’errore, ma difende l’americano che resterà il rigorista designato. Scrive sport.virgilio.it