Mike Maignan e la lezione del polipo

Il calcio ha preso e continua a prendere spunto a piene mani dal mondo animale per soprannomi e nomignoli. A volte perché ricordavano in campo certe movenze animali, a volte perché veniva scorta qualche somiglianza fisica, a volte solo perché a qualcuno venne in mente che quell'associazione fosse la migliore possibile. E così ci sono calciatori-uccello: Giancarlo "Picchio" De Sisti, Marco "Il cigno di Utrecht" van Basten, Dadá "Colibrì" Maravilha, Lulù "Il falco" Oliveira; ci sono stati calciatori-aracnidi: Lev "Il ragno nero" Yashin, René "Scorpione" Higuita; ci sono calciatori-bovini: Lautaro "Il Toro" Martínez, Pasquale "Il Toro di Sora" Luiso, Dario "Bisonte" Hubner; altri diventati calciatori-insetti: Lionel "La Pulce" Messi, Sebastian "Formica atomica" Giovinco, Giuseppe "Zanzara" De Luca; alcuni trasformati in calciatori-rettili: Sandro "Il cobra" Tovalieri, Raffaele "Il pitone" Biancolino, Carlos Henrique "Lucertola" Raposo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mike Maignan e la lezione del polipo

