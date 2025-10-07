Migliori miniserie horror di netflix da non perdere per la stagione dell’orrore
Negli ultimi sette anni, Netflix ha rivoluzionato il modo di fruire dell’horror in televisione, proponendo numerose miniserie che si contendono il titolo di migliori del genere nel XXI secolo. La piattaforma ha aperto le porte a creativi innovativi provenienti da tutto il mondo, consentendo loro di portare sullo schermo storie horror in formato esteso e coinvolgente. l’evoluzione dell’horror su Netflix: un panorama globale. Grazie a questa strategia, l’ horror si è affermato come uno dei generi più favoriti dalle miniserie, con molte produzioni inserite nelle classifiche delle migliori serie del decennio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
