Microchippiamoli per amore | 2 giornate dedicate al benessere animale a Caserta
Torna l’appuntamento con la tutela e il benessere degli animali a Caserta. Sabato 11 ottobre (dalle ore 9:30 alle 18:00) e domenica 12 ottobre (dalle ore 9:00 alle 12:30), in Piazza Carlo di Borbone, nell’ambito della manifestazione Flik Flok, si terrà l’iniziativa “Microchippiamoli per amore”. 🔗 Leggi su Casertanews.it
