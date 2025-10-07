la nascita di michele, terzo figlio di margot sikabony. In un momento di grande gioia, si annuncia l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia dell’attrice e insegnante di yoga Margot Sikabony. A 42 anni, ha dato alla luce il suo terzo figlio, confermando una fase di rinnovamento e serenità personale. La notizia è stata comunicata pubblicamente durante una trasmissione televisiva, suscitando entusiasmo tra i fan e gli appassionati del mondo dello spettacolo. l’annuncio ufficiale in diretta televisiva. Durante la trasmissione “La Volta Buona”, condotta da Caterina Balivo, è stato rivelato che Margot Sikabony ha partorito un maschietto, chiamato Michele. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Michele nato: Caterina Balivo sorprende in diretta con la notizia della nascita