Michele Emiliano contro Netanyahu la Regione Puglia denuncia il governo israeliano | Da loro violenza contro i volontari della Flotilla
La Regione Puglia ha deciso di denunciare il governo israeliano per aver sequestrato tre pugliesi tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Il presidente Michele Emiliano rimette la toga da pm e punta il dito contro l’esecutivo di Netanyahu, accusato di «atti di violenza a bordo di imbarcazioni italiane e in danno di concittadini inermi, arbitrariamente sequestrati e condotti in carceri israeliani, assieme assieme al sequestro e successivo affondamento delle imbarcazioni». Per il magistrato in aspettativa a fine mandato da governatore, quel che ha fatto Israele contro gli attivisti della Flotilla «configurano reati gravissimi che ledono valori e principi fondamentali dello Statuto della Regione che è persona offesa e danneggiata dalle azioni criminali del governo di Israele». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: michele - emiliano
Michele Emiliano si autonomina nel Consiglio del Petruzzelli. Gasparri: "Una farsa"
Scontro Decaro-Emiliano, irrompe Renzi: «Michele, fatti da parte. Bisogna saper tramontare»
Ehi @micheleemiliano dice a te - X Vai su X
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nei giorni scorsi ha accolto il Presidente della Lituania Gitanas Nausèda e consorte, signora Nausediene, in visita nella Basilica di San Nicola, nel Castello Normanno Svevo di Bari e in altri luoghi della regi - facebook.com Vai su Facebook
L'illegalità di Michele Emiliano - Bisogna trovare una sistemazione alternativa a Michele Emiliano, per impedirgli di candidarsi alle elezioni regionali. ilfoglio.it scrive
Michele Emiliano fa e disfa - Michele Emiliano fa e disfa: se non si candida in Consiglio regionale è pronto un posto di assessore regionale in attesa della candidatura alle elezioni politiche del 2027. Come scrive quotidiano.net