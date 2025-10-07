Michele Emiliano contro Netanyahu la Regione Puglia denuncia il governo israeliano | Da loro violenza contro i volontari della Flotilla

La Regione Puglia ha deciso di denunciare il governo israeliano per aver sequestrato tre pugliesi tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Il presidente Michele Emiliano rimette la toga da pm e punta il dito contro l’esecutivo di Netanyahu, accusato di «atti di violenza a bordo di imbarcazioni italiane e in danno di concittadini inermi, arbitrariamente sequestrati e condotti in carceri israeliani, assieme assieme al sequestro e successivo affondamento delle imbarcazioni». Per il magistrato in aspettativa a fine mandato da governatore, quel che ha fatto Israele contro gli attivisti della Flotilla «configurano reati gravissimi che ledono valori e principi fondamentali dello Statuto della Regione che è persona offesa e danneggiata dalle azioni criminali del governo di Israele». 🔗 Leggi su Open.online