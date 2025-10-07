Michel Platini il 23 al teatro Carani La sua verità al Festival Giustizia

È tra gli ospiti più attesi dell’edizione 2025 del Festival della Giustizia Penale organizzato a Modena. Lui è Michel Platini (foto): l’ex campione della Juventus, tre volte pallone d’Oro, già presidente UEFA, sarà al teatro Carani di Sassuolo il prossimo 23 ottobre, alle ore 21, protagonista dell’incontro dal titolo ‘La verità del Re. Il processo politico che mancò il bersaglio’. Platini sarà sul palco per parlare del caso giudiziario che lo ha riguardato, ovvero l’inchiesta legata a due milioni di franchi svizzeri percepiti a seguito delle consulenze per l’allora presidente FIFA Sepp Blatter. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Michel Platini il 23 al teatro Carani. La sua verità al Festival Giustizia

In questa notizia si parla di: michel - platini

Michel Platini vittima di una rapina mentre era in casa: si sveglia e vede un uomo incappucciato

Michel Platini vittima di una rapina mentre era in casa: choc totale

Paura per Michel Platini, ladri mentre era in casa: rubati una ventina di trofei

Michel Platini è un ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo francese. Considerato tra i più grandi di sempre, è stato inserito al quinto posto nella classifica dei migliori calciatori del Novecento. Dopo il ritiro dal campo è diventato presidente UEFA, guidando Vai su Facebook

Michel Platini x Alessandro Del Piero. - X Vai su X

Michel Platini il 23 al teatro Carani. La sua verità al Festival Giustizia - Lui è Michel Platini (foto): l’ex campione della Juventus, tre volte pallone d’Oro, già presidente UEFA, sarà al teatro Carani di Sassuolo il prossimo 23 ottobre, alle ore 21, protagonista ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Festival Giustizia Penale, Michel Platini al Teatro Carani il 23 ottobre - Il tre volte pallone d’Oro parlerà dell’inchiesta che lo ha riguardato e che lo ha visto assolto in un incontro dal titolo ‘La verità del Re. Segnala msn.com