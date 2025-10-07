Michel Platini il 23 al teatro Carani La sua verità al Festival Giustizia

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tra gli ospiti più attesi dell’edizione 2025 del Festival della Giustizia Penale organizzato a Modena. Lui è Michel Platini (foto): l’ex campione della Juventus, tre volte pallone d’Oro, già presidente UEFA, sarà al teatro Carani di Sassuolo il prossimo 23 ottobre, alle ore 21, protagonista dell’incontro dal titolo ‘La verità del Re. Il processo politico che mancò il bersaglio’. Platini sarà sul palco per parlare del caso giudiziario che lo ha riguardato, ovvero l’inchiesta legata a due milioni di franchi svizzeri percepiti a seguito delle consulenze per l’allora presidente FIFA Sepp Blatter. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

michel platini il 23 al teatro carani la sua verit224 al festival giustizia

© Ilrestodelcarlino.it - Michel Platini il 23 al teatro Carani. La sua verità al Festival Giustizia

In questa notizia si parla di: michel - platini

Michel Platini vittima di una rapina mentre era in casa: si sveglia e vede un uomo incappucciato

Michel Platini vittima di una rapina mentre era in casa: choc totale

Paura per Michel Platini, ladri mentre era in casa: rubati una ventina di trofei

michel platini 23 teatroMichel Platini il 23 al teatro Carani. La sua verità al Festival Giustizia - Lui è Michel Platini (foto): l’ex campione della Juventus, tre volte pallone d’Oro, già presidente UEFA, sarà al teatro Carani di Sassuolo il prossimo 23 ottobre, alle ore 21, protagonista ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

michel platini 23 teatroFestival Giustizia Penale, Michel Platini al Teatro Carani il 23 ottobre - Il tre volte pallone d’Oro parlerà dell’inchiesta che lo ha riguardato e che lo ha visto assolto in un incontro dal titolo ‘La verità del Re. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Michel Platini 23 Teatro