Michaela Benthaus cambia la storia è la prima astronauta in carrozzina

7 ott 2025

Quando, a 26 anni, perse l’uso delle gambe in seguito a un incidente in bicicletta Michaela Benthaus, pensò di aver messo un punto per sempre alla carriera dei suoi sogni. Oggi è a un passo dall’entrare nella storia: a breve diventerà la prima astronauta in sedia a rotelle a volare nello spazio. Estratti audio: VIDEO Breaking Barriers . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

