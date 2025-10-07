Michaela Benthaus cambia la storia è la prima astronauta in carrozzina

Quando, a 26 anni, perse l’uso delle gambe in seguito a un incidente in bicicletta Michaela Benthaus, pensò di aver messo un punto per sempre alla carriera dei suoi sogni. Oggi è a un passo dall’entrare nella storia: a breve diventerà la prima astronauta in sedia a rotelle a volare nello spazio. Estratti audio: VIDEO Breaking Barriers . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Michaela Benthaus cambia la storia, è la prima astronauta in carrozzina

