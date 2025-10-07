Ieri sera, 6 ottobre, si è tenuta l’anteprima di “Frankenstein”, diretto da Guillermo del Toro, all’Academy Museum in Los Angeles, in California. Il film è tratto dal capolavoro di Mary Shelley, con Oscar Isaac e Jacob Elordi nei ruoli rispettivamente di creatore e creatura, in un cast che comprende Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance, David Bradley, Lars Mikkelsen e Christian Convery. “Frankenstein”, già presentato all’ultima mostra del cinema di Venezia, sarà disponibile in cinema selezionati dal 22 ottobre e su Netflix dal 7 novembre. Jacob Elordi, che è impegnato anche nella nuova versione di “Cime Tempestose” con Margot Robbie, ha rivelato al The Wall Street Journal di chiamare la mamma “circa 3,4 volte al giorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Mia madre è una santa. Sarei completamente perso senza di lei, la chiamo 4 volte al giorno": Jacob Elordi, mammone ma anche un po' "Frankenstein"