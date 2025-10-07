Mia figlia non è stata invitata alla festa di compleanno l’hanno esclusa davanti a tutti | madre si sfoga su Reddit

Una mamma ha condiviso la sua esperienza su Reddit dopo che sua figlia è tornata a casa da scuola in lacrime perché esclusa dagli inviti a un compleanno. La bambina ha visto una compagna distribuire gli inviti per il suo sesto compleanno e “entusiasta ha detto: ‘Di chi è la festa?’ e ho capito che non aveva ricevuto un invito”. La mamma ha spiegato che lo scorso anno avevano partecipato entrambe al quinto compleanno della stessa bambina e che anche sua figlia aveva invitato l’altra al suo compleanno. Pur riconoscendo che potrebbe trattarsi di “una questione di numeri”, ha aggiunto: “So che non può essere invitata ogni volta, e i bambini alla fine formano i loro gruppi di amicizia e ci sono i costi eccetera, ma non posso fare a meno di sentirmi un po’ triste per mia figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

