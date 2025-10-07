Mia figlia non è stata invitata alla festa di compleanno era in lacrime perché l’hanno esclusa davanti a tutti | una madre si sfoga su Reddit

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mamma ha condiviso la sua esperienza su Reddit dopo che sua figlia è tornata a casa da scuola in lacrime perché esclusa dagli inviti a un compleanno. La bambina ha visto una compagna distribuire gli inviti per il suo sesto compleanno e “entusiasta ha detto: ‘Di chi è la festa?’ e ho capito che non aveva ricevuto un invito”. La mamma ha spiegato che lo scorso anno avevano partecipato entrambe al quinto compleanno della stessa bambina e che anche sua figlia aveva invitato l’altra al suo compleanno. Pur riconoscendo che potrebbe trattarsi di “una questione di numeri”, ha aggiunto: “So che non può essere invitata ogni volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mia figlia non 232 stata invitata alla festa di compleanno era in lacrime perch233 l8217hanno esclusa davanti a tutti una madre si sfoga su reddit

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia non è stata invitata alla festa di compleanno, era in lacrime perché l’hanno esclusa davanti a tutti”: una madre si sfoga su Reddit

In questa notizia si parla di: figlia - stata

“Sua figlia è stata arrestata, deve pagare 10mila euro per liberarla”. Badante sventa la truffa del finto carabiniere

È stata fermata anche la figlia della "Mantide di Parabiago"

Omicidio di Parabiago, è stata fermata anche la figlia di Adilma Pereira

Alla Ricerca di Mia Figlia - Alla Ricerca di Mia Figlia, scheda del film di Damián Romay, con Tori Spelling, Nick Ballard e Tommi Rose, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al ... Segnala comingsoon.it

Giorgio Pasotti e l’amore per Claudia Tosoni: “Cresciuta insieme a mia figlia, non &#232; mai stata invadente” - Giorgio Pasotti per il suo debutto alla regia di uno spettacolo teatrale ha scelto la sua compagna, Claudia Tosoni, per uno dei ruoli protagonisti. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Mia Figlia 232 Stata