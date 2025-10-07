Mi metto al sicuro | ai Romiti una giornata per educare contro le emergenze per garantire la sicurezza di tutti

Forlitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato dalle 9, il parcheggio del Palasport Villa Romiti in via Sapinia 40 ospiterà l’evento “Mi metto al sicuro, il villaggio dell’emergenza”, una giornata dedicata alla sensibilizzazione nei confronti delle situazioni emergenziali e dei modi corretti in cui affrontarle. L’idea di fondo è che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: metto - sicuro

Cerca Video su questo argomento: Metto Sicuro Romiti Giornata