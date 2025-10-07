Mi hanno generato dunque sono La finta attrice Tilly Norwood e i paradossi dell’IA
«Per me, io sono colei che mi si crede». Nell’indimenticabile scena finale di «Così è, se vi pare» di Luigi Pirandello la verità parla attraverso la signora Ponza, rivelando il suo aspetto paradossale: per esistere, ha bisogno di qualcuno che la ritenga tale, dunque di un atto di fiducia. Lo scrittore siciliano non avrebbe mai potuto immaginare che molti anni dopo sarebbe spuntata sui nostri schermi Tilly Norwood, un’attrice completamente realizzata con l’intelligenza artificiale, ma indistinguibile da un’interprete reale. Tilly è vera o falsa? Questo è il problema. «Ciò che spaventa di Tilly Norwood, creata dallo studio digitale Xicoia e lanciata in un video comico preventivamente ironico che deride la mancanza di originalità dell’IA, è quanto sia convincente con tutta la sua allegria da ragazza della porta accanto», ha scritto il critico del The Guardian, Peter Bradshaw, convinto che l’operazione sia «un sintomo della banalizzazione della cultura cinematografica» e che l’industria dovrebbe rifiutarsi di lavorare con queste «figure inquietanti, che plagiano le interpretazioni di generazioni di attori». 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: generato - sono
Sinner non è umano? Lo sfogo di Bublik: “Sembra generato dall’AI. Cioè che ca**o, io non sono scarso”
Il reel sull’osteopatia ha generato parecchi malumori nella comunità degli osteopati (soprattutto di quelli che usano i social per promuovere le loro attività). Malumori perché sono venute fuori due cose che alcuni tendono a nascondere: i rischi che ci sono e l’ef - facebook.com Vai su Facebook
Non c’è da stupirsi che la Global Sumud Flotilla abbia generato un dibattito così acceso. Lo spirito profondo era rispondere a una domanda che da mesi interroga le coscienze: cosa fare di fronte al massacro di Gaza? Le risposte tradizionali – consapevolezza, - X Vai su X
“Le hanno rubato in casa, serve ispezione”, finti carabinieri si fanno aprire e rubano un milione di euro - Protagonisti del furto milionario con raggiro un 40enne e un 31enne, entrambi ora arrestati dalla polizia di Bologna anche grazie ad alcuni video delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato ... Segnala fanpage.it
Rieti, inscena una finta rapina: denunciato dai carabinieri - I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno denunciato in stato di libertà un 46enne, residente nella provincia reatina, ... Come scrive msn.com