Mi hanno generato dunque sono La finta attrice Tilly Norwood e i paradossi dell’IA

«Per me, io sono colei che mi si crede». Nell’indimenticabile scena finale di «Così è, se vi pare» di Luigi Pirandello la verità parla attraverso la signora Ponza, rivelando il suo aspetto paradossale: per esistere, ha bisogno di qualcuno che la ritenga tale, dunque di un atto di fiducia. Lo scrittore siciliano non avrebbe mai potuto immaginare che molti anni dopo sarebbe spuntata sui nostri schermi Tilly Norwood, un’attrice completamente realizzata con l’intelligenza artificiale, ma indistinguibile da un’interprete reale. Tilly è vera o falsa? Questo è il problema. «Ciò che spaventa di Tilly Norwood, creata dallo studio digitale Xicoia e lanciata in un video comico preventivamente ironico che deride la mancanza di originalità dell’IA, è quanto sia convincente con tutta la sua allegria da ragazza della porta accanto», ha scritto il critico del The Guardian, Peter Bradshaw, convinto che l’operazione sia «un sintomo della banalizzazione della cultura cinematografica» e che l’industria dovrebbe rifiutarsi di lavorare con queste «figure inquietanti, che plagiano le interpretazioni di generazioni di attori». 🔗 Leggi su Formiche.net

