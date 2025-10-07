Mi fa entrare? Sono l' addetto alle letture dell' acqua | donna truffata a Torrione

Ha finto di essere un addetto delle letture del servizio idrico ed ha truffato una anziana. E' accaduto a Torrione, dove la vittima è stata derubata di circa 600 euro.Il figlio della vittima ha denunciato tutto sui social, con un fermo immagine dell’uomo ripreso dalla videosorveglianza. Indagano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it