Mi fa entrare? Sono l' addetto alle letture dell' acqua | donna truffata a Torrione
Ha finto di essere un addetto delle letture del servizio idrico ed ha truffato una anziana. E' accaduto a Torrione, dove la vittima è stata derubata di circa 600 euro.Il figlio della vittima ha denunciato tutto sui social, con un fermo immagine dell’uomo ripreso dalla videosorveglianza. Indagano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: entrare - sono
Massimo Boldi: «Senza ansiolitico non potrei entrare in scena. Christian De Sica? Dopo la morte di mia moglie volevo fare qualcosa che restasse. L'amore? Quelle che mi corteggiano sono troppo giovani»
Ausilio ”I big dell’Inter sono tutti qui e parlate che deve provare a entrare in Champions…”
Napoli Basket, D'Isanto: "I playoff sono il nostro obiettivo. Vogliamo entrare nel 'gotha' della pallacanestro italiana"
Mew e Irama sono una coppia. Dopo le voci di flirt circolate la scorsa estate, il cantante e l’ex allieva di Amici sono stati visti scendere dallo stesso van ed entrare insieme in hotel per passare la notte - facebook.com Vai su Facebook
Come ho detto l’altro giorno in Parlamento, una così - ai tempi in cui la politica era una cosa seria - non l’avrebbero fatta neanche fatta entrare in una sezione di partito. Oggi invece è l’icona incontrastata di certa politica e, come si vede, di certo giornalismo. A - X Vai su X