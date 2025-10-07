Mew | Ho vissuto un periodo buio stavo a letto tutto il giorno Ne sono uscita grazie alla terapia oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera

Vanityfair.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 ottobre esce Quando nessuno ci vede, il suo primo EP. Qui, dopo le esperienze ad Amici e Sanremo Giovani, racconta di come ha ritrovato la leggerezza e ha imparato a tenersi alla larga dalla tossicità delle relazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

mew ho vissuto un periodo buio stavo a letto tutto il giorno ne sono uscita grazie alla terapia oggi vedo tutto pi249 chiaro e mi sento pi249 leggera

© Vanityfair.it - Mew: «Ho vissuto un periodo buio, stavo a letto tutto il giorno. Ne sono uscita grazie alla terapia, oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera»

In questa notizia si parla di: vissuto - periodo

Giulia Salemi e il periodo buio che ha vissuto: si vergognava del suo corpo, ecco perché

Giulia Salemi e il periodo buio che ha vissuto: si vergognava del suo corpo, ecco perché

mew ho vissuto periodoMew: «Ho vissuto un periodo buio, stavo a letto tutto il giorno. Ne sono uscita grazie alla terapia, oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera» - Qui, dopo le esperienze ad Amici e Sanremo Giovani, racconta di come ha ritrovato la leggerezza e ha imparato a tenersi alla larga dalla tos ... Riporta vanityfair.it

Alvaro Vitali, il ricordo di Gloria Guida: «Con lui ho vissuto un periodo bellissimo. Soffriva la mancanza di proposte lavorative» - Il mondo del cinema italiano piange la morte di Alvaro Vitali, icona della commedia anni '70 e '80, scomparso di recente. Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Mew Ho Vissuto Periodo