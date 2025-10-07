Mew | Ho vissuto un periodo buio stavo a letto tutto il giorno Ne sono uscita grazie alla terapia oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera

Il 10 ottobre esce Quando nessuno ci vede, il suo primo EP. Qui, dopo le esperienze ad Amici e Sanremo Giovani, racconta di come ha ritrovato la leggerezza e ha imparato a tenersi alla larga dalla tossicità delle relazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mew: «Ho vissuto un periodo buio, stavo a letto tutto il giorno. Ne sono uscita grazie alla terapia, oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera»

In questa notizia si parla di: vissuto - periodo

Giulia Salemi e il periodo buio che ha vissuto: si vergognava del suo corpo, ecco perché

Giulia Salemi e il periodo buio che ha vissuto: si vergognava del suo corpo, ecco perché

"Anche a me è venuto da piangere sapendo cosa ha vissuto" Per Christian Kabasele non è stato un periodo semplice. Anzi. Uno di quei momenti che non passano mai e che vorresti non vivere. In tanti si sono chiesti a cosa fossero dovute le sue lacrime dop Vai su Facebook

Mew: «Ho vissuto un periodo buio, stavo a letto tutto il giorno. Ne sono uscita grazie alla terapia, oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera» - Qui, dopo le esperienze ad Amici e Sanremo Giovani, racconta di come ha ritrovato la leggerezza e ha imparato a tenersi alla larga dalla tos ... Riporta vanityfair.it

Alvaro Vitali, il ricordo di Gloria Guida: «Con lui ho vissuto un periodo bellissimo. Soffriva la mancanza di proposte lavorative» - Il mondo del cinema italiano piange la morte di Alvaro Vitali, icona della commedia anni '70 e '80, scomparso di recente. Secondo vanityfair.it