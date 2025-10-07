Metro Linea 1 ferma 30 minuti oggi a Napoli per guasto allo scambio | stanotte c'erano i lavori a rete elettrica e binari
Metro Linea 1 ferma su tutta la tratta questa mattina per problemi tecnici. Stanotte erano stati fatti lavori sui binari e la trazione elettrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Metro a Napoli, stop alla Linea 1: «Evacuati i passeggeri, una mattinata di caos»
Terremoto Campi Flegrei, un albero è crollato sui binari della metro Linea 2: treni fermi
Metro verde, da oggi chiudono due stazioni: linea interrotta tra Cadorna e Garibaldi
Metro 1 in tilt: i sindacati rivendicano lo stop, Anm parla di “problemi tecnici” - La linea 1 della metropolitana di Napoli è ferma sull'intera tratta dalle ore 6 per problemi tecnici. Secondo napolitoday.it