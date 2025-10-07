Metro C Gualtieri fissa la data | Sarà pronta entro il 2033 per il Giubileo straordinario
Il sindaco Roberto Gualtieri punta a completare la Metro C entro il 2033, in vista del Giubileo straordinario. Obiettivo: accelerare le grandi opere e rendere Roma pronta con infrastrutture e tecnologie all’avanguardia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: metro - gualtieri
Gualtieri, cancel culture all’amatriciana: butta 800mila euro per cambiare i nomi delle fermate della metro C in salsa woke
La priorità di Gualtieri? Cambiare i nomi delle fermate della metro C in stile "woke"
Gualtieri toglie la storia dal metrò di Roma
Questa mattina a #Civitavecchia ho rappresentato la Città metropolitana di Roma Capitale e il Sindaco, Roberto Gualtieri alla cerimonia di avvicendamento al comando nella carica di Direttore Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia fra il Capitano
Metro C, Gualtieri: "L'8 dicembre aprono le stazioni-museo Colosseo e Porta Metronia" https://ift.tt/tM30jNS
Metro C, Gualtieri fissa l'obiettivo: nel 2026 via ai cantieri da Farnesina e piazza Venezia - Il primo, atteso a gennaio, per la tratta T2 da piazza Mazzini fino a piazza Venezia. romatoday.it scrive
Metro C, Colosseo e Porta Metronia aprono l’8 dicembre: un traguardo storico - L’apertura dell’8 dicembre delle nuove stazioni rappresenta un passo avanti importante per la mobilità romana, ma non risolve tutto ... Scrive romait.it