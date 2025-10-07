Metro C Gualtieri fissa la data | Sarà pronta entro il 2033 per il Giubileo straordinario

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Roberto Gualtieri punta a completare la Metro C entro il 2033, in vista del Giubileo straordinario. Obiettivo: accelerare le grandi opere e rendere Roma pronta con infrastrutture e tecnologie all’avanguardia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Metro C, Gualtieri fissa l'obiettivo: nel 2026 via ai cantieri da Farnesina e piazza Venezia - Il primo, atteso a gennaio, per la tratta T2 da piazza Mazzini fino a piazza Venezia. romatoday.it scrive

metro c gualtieri fissaMetro C, Colosseo e Porta Metronia aprono l’8 dicembre: un traguardo storico - L’apertura dell’8 dicembre delle nuove stazioni rappresenta un passo avanti importante per la mobilità romana, ma non risolve tutto ... Scrive romait.it

