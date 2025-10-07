Metro bloccata a Milano | un treno ha travolto una persona sui binari alla fermata Duomo

Metro rossa, M1, bloccata a Milano per un tentativo di suicidio. Lo comunica Atm con una nota pubblicata alle 11.05. Tentato suicidio in metroSecondo le prime informazioni circa 10 minuti prima delle 11 di martedì, una persona si è gettata sui binari nella fermata Duomo. Il macchinista non. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

