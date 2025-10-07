Meteo Roma del 07-10-2025 ore 19 | 15

meteo venerdì trovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse ampie schiarite locali piogge solo sulla Romagna tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque al centro numero di telefonare un attimo al ATC del possibile ita di piogge sparse Maggiori schiarite altrove nel pomeriggio instabilità aumento sulle zone interne con acquazzoni locali temporali specie sui rilievi ritorno di condizioni stabili dalla serata a tu Da nuvolosità irregolare al mattino sui settori peninsulari con piogge sparse sul Molise Puglia Maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna aumento dell'instabilità nel pomeriggio con possibilità di fenomeni soprattutto sui settori interni peninsulari anche carattere di temporale migliora dalla serata temperature minime massime stabili o in lieve diminuzione specie le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 07-10-2025 ore 19:15

