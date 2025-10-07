Meteo Roma arriva l' ottobrata | temperature in aumento fino a 26 gradi Quando arriva il caldo le previsioni della settimana
Dopo il freddo polare degli scorsi giorni, a Roma torna il caldo. Il ciclone proveniente dai Balcani, che aveva causato un ripido calo termico, abbandonerà la Capitale per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
