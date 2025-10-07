Meteo Roma 8 ottobre | sole e temperature miti
Cieli sereni per tutta la giornata. Minime a 10°C, massime fino a 24°C. Giornata stabile e soleggiata su Roma e tutto il Lazio, con clima ideale per attività all’aperto. L’8 ottobre si presenta all’insegna del bel tempo su Roma, con cieli sereni o al massimo leggermente nuvolosi sia nelle ore del mattino che nel pomeriggio. Anche in serata e durante la notte non sono previsti cambiamenti, con tempo asciutto e ampi spazi di sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli: le minime intorno ai 10°C, mentre le massime toccheranno i 24°C. Condizioni simili in tutta la regione Lazio, dove il sole dominerà la scena per l’intera giornata, senza piogge all’orizzonte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
meteo - roma
