Meteo | Previsioni per mercoledì 8 ottobre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3783m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. 🔗 Leggi su Modenatoday.it