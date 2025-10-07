Meteo | Previsioni per mercoledì 8 ottobre

Modenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3783m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

