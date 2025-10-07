meteo le previsioni in campania per martedi 7 ottobre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedi 7 ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2170m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

