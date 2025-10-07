Meteo Giuliacci autunno calmo | grossa sorpresa cosa sta per accadere
Autunno sì, ma con calma. Abbiamo definitivamente salutato la coda estiva di settembre, ma nonostante il freddo in aumento e le precipitazioni che hanno colpito l'Italia nell'ultima settimana, le previsioni meteo segnalano il primo cambio di programma di questo mese, con poche piogge e freddo in attenuazione. Lo rileva Mario Giuliacci, meteorologo star, sul suo sito meteogiuliacci.it. Tra oggi, martedì 7 ottobre, e il prossimo venerdì 10 ottobre non ci saranno grandi sorprese, "perché l' alta pressione che occupa gran parte del Mediterraneo Occidentale - si legge - continuerà a tenere a distanza le perturbazioni". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
