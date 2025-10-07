Meteo Giuliacci autunno calmo | grossa sorpresa cosa sta per accadere

Liberoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autunno sì, ma con calma. Abbiamo definitivamente salutato la coda estiva di settembre, ma nonostante il freddo in aumento e le precipitazioni che hanno colpito l'Italia nell'ultima settimana, le previsioni meteo segnalano il primo cambio di programma di questo mese, con poche piogge e freddo in attenuazione.  Lo rileva Mario Giuliacci, meteorologo star, sul suo sito meteogiuliacci.it. Tra oggi, martedì 7 ottobre, e il prossimo venerdì 10 ottobre non ci saranno grandi sorprese, "perché l' alta pressione che occupa gran parte del Mediterraneo Occidentale - si legge - continuerà a tenere a distanza le perturbazioni". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

meteo giuliacci autunno calmo grossa sorpresa cosa sta per accadere

© Liberoquotidiano.it - Meteo Giuliacci, "autunno calmo": grossa sorpresa, cosa sta per accadere

In questa notizia si parla di: meteo - giuliacci

Meteo-Giuliacci, "nuclei temporaleschi" e settimana da incubo: le regioni a rischio

Meteo, Mario Giuliacci: caldo-killer, arriva il giorno più pericoloso

Meteo Giuliacci, il giorno in cui cambia tutto: ecco cosa ci aspetta

meteo giuliacci autunno calmoMeteo Giuliacci, scattano caldo e blocco atmosferico: "Come in agosto" - Nuova fase di caldo e stabilità in un passaggio tra estate e autunno che non smette di stupire. Lo riporta iltempo.it

meteo giuliacci autunno calmoMario Giuliacci non si tiene: "Bufalari del meteo". La verità sul caldo - Per una volta il colonnello Mario Giuliacci non snocciola le accurate previsioni del tempo per cui è famoso in tv e sul web, L'esperto ... Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Giuliacci Autunno Calmo