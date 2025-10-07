Meteo ecco la svolta | in arrivo la classica ottobrata
(Adnkronos) – Ottobrata, dove sei? Dai meteorologi arrivano buone notizie, dopo la fase di maltempo sull'Italia che ha caratterizzato questo ultimo periodo. "Dopo alcuni giorni con temperature ben sotto le medie climatiche, temporali e venti molto forti, nei prossimi giorni è attesa una svolta decisa sul fronte meteo – dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
