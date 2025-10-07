Meta potrebbe rendere pubblica la tua cronologia di Instagram e Facebook | ecco i rischi per la tua privacy
Potrebbe sembrare una battaglia minore, l’ennesima schermaglia legale tra Big Tech e regolatori europei. Invece, la sentenza emessa la settimana scorsa da un tribunale olandese contro Meta potrebbe innescare una trasformazione radicale nel modo in cui usiamo Facebook e Instagram ogni giorno. Il verdetto prevede che l’azienda di Mark Zuckerberg debba rendere più accessibili le opzioni di non algoritmici, e deve farlo rispettando alla lettera quanto previsto dal Digital Services Act europeo. La vicenda nasce da un’azione legale intentata da Bits of Freedom, un’organizzazione olandese per i diritti digitali, che ha accusato Meta di violare l’articolo 27 del DSA. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: meta - potrebbe
Social e IVA sugli account: Meta, X e LinkedIn si oppongono alla richiesta italiana. Si potrebbe finire in tribunale
Dai visori al polso, lo smartwatch di Meta con fotocamera potrebbe arrivare a settembre
Meta potrebbe tornare alla carica nel mercato degli smartwatch
La Sardegna meta dei 41bis: ipotesi di trasferimenti a Nuoro Una parte dei 92 boss destinati al carcere di Uta potrebbe essere spostata a Badu ’e Carros - facebook.com Vai su Facebook
Meta potrebbe rendere pubblica la tua cronologia di Instagram e Facebook: ecco i rischi per la tua privacy - L'articolo Meta potrebbe rendere pubblica la tua cronologia di Instagram e Facebook: ecco i rischi per la tua privacy proviene da ScreenWorld. Si legge su msn.com
Meta AI pubblica le chat private, un disastro per la privacy - Quando si fa una domanda a Meta AI, appare un pulsante “condividi” che porta a una schermata di anteprima del post. Segnala punto-informatico.it