Potrebbe sembrare una battaglia minore, l’ennesima schermaglia legale tra Big Tech e regolatori europei. Invece, la sentenza emessa la settimana scorsa da un tribunale olandese contro Meta potrebbe innescare una trasformazione radicale nel modo in cui usiamo Facebook e Instagram ogni giorno. Il verdetto prevede che l’azienda di Mark Zuckerberg debba rendere più accessibili le opzioni di non algoritmici, e deve farlo rispettando alla lettera quanto previsto dal Digital Services Act europeo. La vicenda nasce da un’azione legale intentata da Bits of Freedom, un’organizzazione olandese per i diritti digitali, che ha accusato Meta di violare l’articolo 27 del DSA. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Meta potrebbe rendere pubblica la tua cronologia di Instagram e Facebook: ecco i rischi per la tua privacy