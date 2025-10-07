Messina-Reggina torna il derby dello Stretto | un’altra storia di nobili decadute
Messina, 7 ottobre 2025 – Durante questo fine settimana, mentre l’attenzione sarà tutta rivolta verso le Nazionali, andrà in scena una Classica calcistica del meridione. Messina e Reggina si sfideranno in una categoria che ha poco a che vedere con la passione dei rispettivi tifosi, la Serie D. I siciliani sono retrocessi l'anno scorso dalla Serie C e non navigano in buone acque, il club è in vendita e rischia di sparire. Gli amaranto, invece, dopo il fallimento nel 2023, non sono ancora venuti fuori dal baratro della quarta serie. Nella stessa categoria gioca anche l’ Acireale, squadra che passò alla cronaca per le due stagione in Serie B negli anni '90. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie D, ecco i gironi: Reggina, Messina e Vibonese dovranno sfidare anche le campane Gelbison e Savoia
Chievo e Reggina, Siena e Messina: 9 ex grandi che provano a rinascere in Serie D
La torinese Omg sponsor di maglia del Messina nel derby con la Reggina - L’Acr Messina ha annunciato una nuova partnership con Omg, che accompagnerà la squadra in occasione dell’atteso derby dello Stretto contro la Reggina. Come scrive messinasportiva.it
Messina tra il derby e il futuro da scrivere - L’avviso, diffuso dal curatore Maria Di Renzo, fissa paletti chiari: 210 mila euro la base d’asta e 640 mila euro di garanzia a copertura dei debiti sportivi (cifra che potrebbe ridursi con ... Riporta goalsicilia.it