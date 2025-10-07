Messina-Reggina torna il derby dello Stretto | un’altra storia di nobili decadute

Messina, 7 ottobre 2025 – Durante questo fine settimana, mentre l’attenzione sarà tutta rivolta verso le Nazionali, andrà in scena una Classica calcistica del meridione. Messina e Reggina si sfideranno in una categoria che ha poco a che vedere con la passione dei rispettivi tifosi, la Serie D. I siciliani sono retrocessi l'anno scorso dalla Serie C e non navigano in buone acque, il club è in vendita e rischia di sparire. Gli amaranto, invece, dopo il fallimento nel 2023, non sono ancora venuti fuori dal baratro della quarta serie. Nella stessa categoria gioca anche l’ Acireale, squadra che passò alla cronaca per le due stagione in Serie B negli anni '90. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

