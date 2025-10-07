Mercoledì 8 ottobre al Cinema Farnese Arthouse di Roma Giro di Banda il docufilm sul musicista Cesare Dell’Anna

Mercoledì 8 ottobre  alle  21.00  sarà presentato al  Cinema  Farnese Arthouse  di  Roma,  Giro di Banda  alla presenza del regista  Daniele Cini  e del Maestro  Cesare DellAnna, protagonista del film documentario prodotto da  Dinamo Film  con il contributo di  Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission  e  Regione Puglia  a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 20142020 e del  Ministero della Cultura. Giro di Banda (The Touring Band)  è un film documentario che racconta la storia straordinaria di  Cesare Dell’Anna, musicista eclettico, talentuoso e ribelle nato nel cuore del Salento, da una famiglia profondamente legata alla musica: con genio e ostinazione, il Maestro trasforma un mestiere di tradizione familiare nella passione della sua vita, spingendo la sua musica oltre ogni confine stilistico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

