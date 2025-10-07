Mercedes-Benz CLA 250+ elettrica | la sfida al GRA vinta con oltre 700 km di autonomia
(Adnkronos) – Dopo i record stabiliti sul circuito di Nardò dal concept AMG GT, la mobilità elettrica della Stella ha affrontato un’altra prova impegnativa: il Grande Raccordo Anulare di Roma. Qui la nuova Mercedes-Benz CLA 250+ ha dimostrato come l’efficienza e l’autonomia possano essere protagoniste anche nella guida di tutti i giorni. Il test, seguito e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: mercedes - benz
Lungo le strade di Shakespeare a bordo della nuova Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz Italia e associazione Le Soste, una partnership stellata
La prima Shooting Brake elettrica di Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Stefauto Vai su Facebook
Mercedes-Benz CLA 250+ elettrica: la sfida al GRA vinta con oltre 700 km di autonomia - Dopo i record stabiliti sul circuito di Nardò dal concept AMG GT, la mobilità elettrica della Stella ha affrontato un’altra prova impegnativa: il Grande Raccordo Anulare di Roma. Lo riporta msn.com
Mercedes-Benz, la Nuova CLA 250+ è da record sul GRA - Benz vuole dimostrare in ogni modo che le proprie vetture elettriche sono tra le più efficienti in circolazione. Come scrive tecnoandroid.it