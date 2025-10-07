Mercedes-Benz CLA 250+ elettrica | la sfida al GRA vinta con oltre 700 km di autonomia

(Adnkronos) – Dopo i record stabiliti sul circuito di Nardò dal concept AMG GT, la mobilità elettrica della Stella ha affrontato un’altra prova impegnativa: il Grande Raccordo Anulare di Roma. Qui la nuova Mercedes-Benz CLA 250+ ha dimostrato come l’efficienza e l’autonomia possano essere protagoniste anche nella guida di tutti i giorni. Il test, seguito e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com