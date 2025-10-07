Mercato San Severino da Ranieri a Lina Sastri | il teatro comunale apre la stagione artistica con Andrea Sannino

Previsti dal cartellone serate anche con Sal Da Vinci, l’orchestra di Carlo Morelli, Buccirosso e tanti altri. La nuova stagione artistica del Teatro comunale di Mercato S.Severino, con la direzione di Giuseppe Caccavale e Roberta Starace Caccavale, riparte da Andrea Sannino, e lo farà il prossimo 27 novembre con la prima serata di un lungo tour -diviso tra la struttura sanseverinese e l’Augusteo di Napoli- destinato a chiudersi il 23 aprile con Carlo Buccirosso. SANNINO, 27 NOVEMBRE. Si parte proprio con una trasferta a Napoli, il 27 novembre, per lo spettacolo di Andrea Sannino “Semplicemente Andrè”: concerto recital con la direzione musicale di Mauro Spenillo. 🔗 Leggi su Zon.it

