Mercato Juventus occasione a gennaio? L’attaccante può tornare di moda | l’ultimo aggiornamento non lascia dubbi può salutare subito la sua squadra

Mercato Juventus, occasione a gennaio: tutte le ultime novità sul possibile futuro del calciatore accostato ai bianconeri. Si accende un nuovo caso in casa Manchester United, e la Juventus è spettatrice molto, molto interessata. Dopo le voci su Kobbie Mainoo, ora è Joshua Zirkzee a manifestare la sua insofferenza. Secondo il Daily Mail, l’attaccante olandese è “profondamente frustrato” per lo scarso utilizzo e starebbe seriamente pensando di chiedere la cessione già a gennaio. La rottura nasce da due motivi principali. Il primo è il campo: in questo avvio di stagione, il tecnico Rúben Amorim gli ha concesso appena 82 minuti in otto partite, senza mai permettergli di trovare continuità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

