Mercato Juventus il Bayern Monaco può tornare alla carica per quel bianconero Possibili novità già in vista di gennaio | il punto

Mercato Juventus, il Bayern Monaco va a caccia di una punta: si monitora con attenzione la situazione contrattuale del big bianconero. Non solo la Premier League. Sul grande bomber della Juventus, finito sul mercato in vista di gennaio, si è inserito con prepotenza anche un altro top club europeo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco avrebbe riacceso i motori e sarebbe tornato con forza sulle tracce del centravanti bianconero, aprendo a uno scenario di mercato internazionale. Calciomercato Juve: il pressing del Bayern su Vlahovic. Il big bianconero che ha attirato le attenzioni dei bavaresi è Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

