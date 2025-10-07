Inter News 24 Mercato Inter, in estate gli investimenti su 5 giovani riserve: ora l’obiettivo di Chivu sarà quello di. L’analisi di Libero. Il mercato Inter è stato oggetto di numerose critiche durante la sessione estiva, quando molti tifosi interisti si sono lamentati del fatto che la squadra non avesse rinforzato il proprio organico con nomi importanti. Tuttavia, il cammino della squadra di Cristian Chivu finora è stato più che positivo, sia in campionato che in Champions League, con prestazioni in crescita e risultati importanti. Il tecnico rumeno ha il compito di integrare l’ultimo arrivo dal mercato, Andy Diouf, un giovane centrocampista classe 2003 che potrebbe rivelarsi fondamentale nella stagione dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

