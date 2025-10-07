mercato inter idea tarik muharemovic del sassuolo per il futuro della difesa nerazzurra

La stagione in corso potrebbe sancire l’addio definitivo di alcuni pilastri che hanno reso grande la difesa dell’ Inter. Il mese di giugno 2026 dovrebbe essere il momento dei saluti per due colonne come Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, entrambi in scadenza di contratto. In viale della Liberazione si pianifica il futuro, e il primo passo è già chiaro: riscattare definitivamente Manuel Akanji dal Manchester City. Ma il rinnovamento non si ferma qui. Nei radar nerazzurri spunta un nome nuovo e interessante: Tarik Muharemovic, classe 2003 del Sassuolo, una delle sorprese più brillanti di questo avvio di Serie A. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

