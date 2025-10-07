Non solo presente, ma anche futuro in casa Napoli. La società partenopea, infatti, pensa già alla sessione di calciomercato invernale e a un possibile colpo in entrata. Il Napoli è lì sopra, davanti a tutti, a comandare (in compagnia della Roma) la classifica di Serie A. Gli azzurri sono ripartiti subiti con il successo in rimonta contro il Genoa, che porta con sé una notevole carica di entusiasmo ad un collettivo forte mentalmente. Il merito va dato naturalmente ad Antonio Conte, leader assoluto in questo. Ma anche ai suoi uomini, che non hanno mai abbassato la testa e messo tutto per arrivare al vittoria. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato, il Napoli pensa già a gennaio: svelato il possibile colpo