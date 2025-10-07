Mercato il Napoli pensa già a gennaio | svelato il possibile colpo

Spazionapoli.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo presente, ma anche futuro in casa Napoli. La società partenopea, infatti, pensa già alla sessione di calciomercato invernale e a un possibile colpo in entrata. Il Napoli è lì sopra, davanti a tutti, a comandare (in compagnia della Roma) la classifica di Serie A. Gli azzurri sono ripartiti subiti con il successo in rimonta contro il Genoa, che porta con sé una notevole carica di entusiasmo ad un collettivo forte mentalmente. Il merito va dato naturalmente ad Antonio Conte, leader assoluto in questo. Ma anche ai suoi uomini, che non hanno mai abbassato la testa e messo tutto per arrivare al vittoria. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

mercato il napoli pensa gi224 a gennaio svelato il possibile colpo

© Spazionapoli.it - Mercato, il Napoli pensa già a gennaio: svelato il possibile colpo

In questa notizia si parla di: mercato - napoli

Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”

Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli

Ndoye e non solo, sorpresa Napoli sul mercato: la decisione spiazza i tifosi

Napoli: si pensa ad un clamoroso ritorno - Il presidente De Laurentiis starebbe pensando a Valon Behrami, valutato 5 milioni di euro dall'Amburgo. Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Napoli Pensa Gi224