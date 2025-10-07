GROSSETO Oltre le aspettative il Mercatino dei Ragazzi con un ricavato di 86.495 mila euro. Non solo ha raggiunto l’obiettivo prefissato per questa edizione, ma lo ha superato di almeno 20 mila euro. Forse qualche banchino in meno, ma l’affluenza che si è notata domenica è stata schiacciante: 345 bambini e ragazzi iscritti per la manifestazione del Comitato per la Vita dei ’commercianti della solidarietà’. Quarantesimo taglio del nastro per il mercatino, con tantissime presenze per la solidarietà e forse è proprio questo che rende la manifestazione un successo. "Il ricavo che è andata anche oltre le nostre aspettative- ha detto entusiasta il presidente del Comitato per la Vita, Oreste Menchetti- quindi non soltanto abbiamo coperto quello che sarà la spesa del prossimo obiettivo ma addirittura presumibilmente ci mettiamo anche l’obiettivo successivo che riguarderà la radioterapia di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercatino dei ragazzi, che successo. Raccolti più di 86mila euro. L’unità mobile per raggi x è realtà