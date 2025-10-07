Mentana stronca Schlein e Conte | Perché perdono Gelo in diretta

News TV. Durante lo speciale del TgLa7 dedicato ai risultati elettorali in Calabria, Enrico Mentana ha pronunciato parole che hanno gelato lo studio e acceso il dibattito politico. Il direttore non ha usato mezzi termini: la sconfitta del campo largo, secondo lui, non è un episodio isolato ma la conseguenza diretta di un problema strutturale, che si chiama mancanza di leadership. La sinistra, afferma Mentana, « non riesce a parlare al Paese perché non ha un volto, una guida, un nome che rappresenti davvero tutti». E lo ha detto nel momento più delicato, a urne ancora calde, mentre i dati confermavano l’ennesimo tonfo di un progetto politico che, almeno sulla carta, doveva unire. 🔗 Leggi su Tvzap.it

