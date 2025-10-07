Mentana RM sorpreso a rubare in casa | arrestato 37enne
Colto in flagrante dai Carabinieri con la refurtiva ancora addosso Un uomo è stato bloccato poco dopo essersi introdotto in un’abitazione isolata. Il complice è in fuga. Un furto in abitazione è finito con un arresto nel pomeriggio del 3 ottobre a Mentana, in provincia di Roma. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Monterotondo sono intervenuti rapidamente dopo una segnalazione al 112, che parlava di un possibile colpo in corso in una zona isolata del paese. All’arrivo sul posto, i militari, grazie alla descrizione fornita da un testimone, sono riusciti a rintracciare e fermare uno dei due ladri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: mentana - sorpreso
Enrico Mentana, giornalista e attualmente direttore del Tg di La7, si è recato in Calabria e ha visitato Bova, città natale del padre Franco, e la Villa di Casignana, nel cuore della locride. Intervistato dal Corriere della Calabria, ha sottolineato come vi sia un patri - facebook.com Vai su Facebook
Sorpreso a rubare dà in escandescenza - Attimi concitati ieri in centro dove un uomo è stato sorpreso all’interno dell’Ovs di piazza Libertà mentre tentava di rubare un portafoglio negli spogliatoi riservati al personale. Come scrive ilgiorno.it