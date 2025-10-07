Mentana RM sorpreso a rubare in casa | arrestato 37enne

Colto in flagrante dai Carabinieri con la refurtiva ancora addosso Un uomo è stato bloccato poco dopo essersi introdotto in un’abitazione isolata. Il complice è in fuga. Un furto in abitazione è finito con un arresto nel pomeriggio del 3 ottobre a Mentana, in provincia di Roma. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Monterotondo sono intervenuti rapidamente dopo una segnalazione al 112, che parlava di un possibile colpo in corso in una zona isolata del paese. All’arrivo sul posto, i militari, grazie alla descrizione fornita da un testimone, sono riusciti a rintracciare e fermare uno dei due ladri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

