Mentalmente pronto a tutto | le strategie dell' esercito USA che puoi usare anche tu

L’esercito USA non allena solo il corpo ma anche la mente. Dal programma Holistic Health and Fitness arrivano tre strategie utili per la vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mentalmente pronto a tutto: le strategie dell'esercito USA che puoi usare anche tu

Strategie di resilienza per il benessere mentale - Impara a gestire lo stress, coltivare relazioni positive e utilizzare la mindfulness per un recupero psicologico ... Lo riporta veb.it

Allenamento fisico e mentale - Visualizzazione, controllo emotivo e disciplina mentale: scopri i segreti del programma H2F dell’esercito USA per gestire lo stress e prendere decisioni. Riporta gazzetta.it