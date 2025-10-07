Menopausa | visite specialistiche ed esami gratuiti negli ospedali di Chieti Lanciano e Vasto

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025, gli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto, riconosciuti con i “Bollini rosa”, offriranno gratuitamente visite specialistiche, esami, consulenze e momenti informativi dedicati alla tematica della menopausa. L’Asl aderisce all’iniziativa di (H) Open Weekend. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: menopausa - visite

Giornata Mondiale della Menopausa, al Policlinico Abano visite ginecologiche gratuite

MENOPAUSA: VISITE E CONSULTI GRATUITI Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, i nostri specialisti hanno incontrato le donne per visite e consulti gratuiti. La menopausa è una fase fisiologica importante della vita, contraddistinto - facebook.com Vai su Facebook

Menopausa: visite specialistiche ed esami gratuiti negli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto - L’Asl aderisce all’iniziativa di (H) Open Weekend promosso da Fondazione Onda Ets in occasione della giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre ... Scrive chietitoday.it

La giornata del ‘cuore’. Campostaggia aderisce e offre visite ed esami - Giornata mondiale del cuore e Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari: l’ospedale di Campostaggia è una fra le oltre 150 strutture sanitarie del network Bollino Rosa che hanno aderito ... Riporta lanazione.it