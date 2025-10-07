Menopausa open day nei reparti di ginecologia | informazione prevenzione e ascolto per la salute delle donne

Foggiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, Asl Foggia organizza, venerdì 18 ottobre, un Open Day dedicato alle donne, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui cambiamenti fisiologici che accompagnano questa fase della vita e promuovere comportamenti, percorsi diagnostici e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: menopausa - open

Settimana della menopausa: open day, consulenze e incontri nei consultori del territorio

menopausa open day repartiMenopausa al centro, Lucca organizza un open day gratuito - Il Consultorio della Piana dedica un incontro agli aspetti psicologici e relazionali del cambiamento. Lo riporta luccaindiretta.it

Salute della Donna. AOUI di Verona partecipa all’Open Day sulla Menopausa - In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona aderisce all’Open Day organizzato dalla Fondazione Onda, offrendo una serie di ... Come scrive giornaleadige.it

Cerca Video su questo argomento: Menopausa Open Day Reparti